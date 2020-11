Réactions: «Une attaque contre l’organisation syndicale»

Thierry Bodson, le président de la FGTB, estime qu’il sera de plus en plus difficile d’organiser des actions interprofessionnelles. Il attend une réaction du monde politique.

Le jugement dans le procès du blocage du viaduc de Cheratte est « une menace contre le droit de grève », réagit Thierry Bodson. Le président de la FGTB pointe, pour cela, deux éléments « interpellants ».

« Sur le fond, d’abord », argumente-t-il, « un premier jugement dit que nous ne sommes pas ceux qui ont dégradé le pont en y mettant le feu. L’entrave méchante suppose l’intention, or le feu a été bouté vers 5 h 30 et nous ne sommes arrivés sur place que vers 7 h, alors que la circulation était déjà bloquée. Nous sommes donc condamnés parce que, par notre présence sur le viaduc, nous avons quand même participé au blocage. C’est violent ! Demain, quand on participera à une action par solidarité, même après le début de l’action, on pourra être condamné. »