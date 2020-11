Ligue des champions: le PSG toujours privé de nombreux cadres pour son duel déterminant contre Leipzig

Le Paris Saint-Germain ne compte que trois petits points après trois journées de Ligue des champions et n’a plus beaucoup de marge de manœuvre. Les Français, finalistes de la dernière édition, ne pourront pas compter sur Mauro Icardi pour défier les Allemands du RB Leipzig mardi.

L’attaquant argentin, blessé au genou, est toujours en phase de reprise et son retour à la compétition sera précisé cette semaine, a indiqué le PSG dans un communiqué.

Thomas Tuchel, dont l’équipe est dos au mur, ne pourra pas non plus compter sur Julian Draxler, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye et Juan Bernat.

Mais le technicien allemand doit aussi composer avec les incertitudes concernant Marco Verratti et Ander Herrera. Une évaluation de la forme physique des deux milieux de terrain sera effectuée lundi soir après l’entraînement.