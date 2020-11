Standard: pourquoi Eden Shamir n’y arrive pas

Exclu face à Eupen, Eden Shamir loupera les deux prochains matches de championnat, à Anderlecht et contre Malines. Tout est bien compliqué pour l’Israélien depuis son arrivée au Standard en janvier dernier.

C’est ce qu’on appelle laisser passer sa chance. Eden Shamir n’avait plus été titularisé par Philippe Montanier depuis le 27 septembre dernier, lors du partage concédé face à Zulte Waregem (2-2). Il était alors resté 43 minutes sur la pelouse, avant d’être victime d’un coup sur la poitrine et d’être remplacé par Nicolas Raskin. Samedi contre Eupen, l’Israélien aura tenu… une minute de moins, regagnant les vestiaires après 42 minutes après deux grosses fautes commises en l’espace de 90 secondes, sur Peeters d’abord, à hauteur du rond central, sue Schouterden ensuite, sanctionnées d’un avertissement et d’une exclusion.