Le vaccin d’AstraZenaca efficace à 70%, seulement? Un score malgré tout satisfaisant

Parmi les vaccins qui font la course en tête, celui développé par l’université d’Oxford et le groupe AstraZeneca affiche une efficacité de 70 %. C’est moins que celles promises par Pfizer et Moderna. Mais le score n’en reste pas moins satisfaisant.

Les résultats prometteurs en provenance des essais cliniques intermédiaires des vaccins les plus avancés se suivent. Et se ressemblent plus qu’il n’y paraît : si les taux de réussite affichés (qui doivent encore être validés par des essais de plus grande ampleur) semblent s’apparenter à une surenchère, ils n’en restent pas moins impressionnants, bien au-delà du minimum syndical de 50 % d’efficacité. Ils confortent surtout l’espoir d’une vaccination massive prochaine grâce à la coexistence de ces vaccins au fur et à mesure de leur disponibilité sur le marché, dès leur approbation par les autorités régulatrices.