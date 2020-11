Ligue des champions: Bruges ne veut pas rassasier l’appétit de l’ogre allemand

Que peut, que doit encore espérer le FC Bruges dans cette Ligue des champions ? Ayant retrouvé « sa » première place en Pro League, le Club ne rassure pas pour autant ses partisans depuis le début de cette saison pour le moins particulière. Alors qu’il a su garder l’essentiel de ses forces vives, auxquelles est venu se greffer le jeune et prometteur Noa Lang, buteur décisif face à Courtrai, Bruges ne parvient plus réellement à se montrer dominateur comme il l’était avant le début de la pandémie. Quand il s’impose, c’est souvent dans la douleur. Certains de ses cadres, à l’image de Vormer, Vanaken, Deli ou Dennis ne dégagent plus la même assurance non plus, ce qui a le don d’irriter Philippe Clement.