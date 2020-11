Les fêtes de fin d’année, un casse-tête pour les supermarchés

Sans doute sans l’horeca et en très petits comités, les réveillons s’annoncent difficiles à gérer pour le commerce alimentaire.

En rayons pour les réveillons: des conditionnements plus petits et donc adaptés aux repas en comité réduit. - D.R.

Dans un mois, nous célébrerons Noël, suivi de la Saint-Sylvestre… dans des conditions parfaitement inédites. Il est effectivement probable que nous devrons fêter les 24, 25 et 31 décembre, de même que le 1er janvier en comité restreint. Et, à ce stade, rien n’indique que les restaurants pourront rouvrir en 2020. Tout cela aura des conséquences très concrètes sur nos achats alimentaires de fin d’année. C’est ce qu’anticipe depuis des semaines et même des mois déjà la grande distribution, véritablement sur pied de guerre à l’approche des réveillons.

