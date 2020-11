Coronavirus - Les supermarchés belges s'adaptent et se préparent aux fêtes de fin d'année

Delhaize a ainsi augmenté la capacité de ses services de commerce électronique de 30%. "Cela signifie plus d'espace, plus de camionnettes et plus de personnel afin que nous puissions augmenter considérablement le nombre de clients qui recevront leurs commandes à domicile", explique le porte-parole Roel Dekelver.

La chaîne de supermarchés va aussi prolonger ses horaires d'ouverture en fin d'année. Les mercredis 23 et 30 décembre, les magasins seront ouverts de 7h00 à 20h00, soit une heure plus tôt que le reste de l'année. Les jeudis 24 et 31 décembre, les magasins seront ouverts de 7h00 à 17h00, afin que les salariés puissent fêter Noël.

Chez Carrefour, la capacité pour les achats en ligne sera aussi renforcée de 30%. Toutes les divisions de la chaîne seront mobilisées. "Même notre CEO n'y échappe pas. Il a été présent plusieurs fois en magasin lors de cette année exceptionnelle", souligne la porte-parole Aurélie Gerth.