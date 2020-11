Christie Morreale: «Il ne faut pas déconfiner tout et trop vite» (vidéo)

Les contaminations et les hospitalisations sont en baisse en Belgique et un Comité de concertation ce vendredi pourrait prendre de nouvelles mesures. Invitée de BelRTL, la ministre de la Santé Christie Morreale a fait le point ce mardi matin. « On sent que les efforts consentis sont utiles mais il ne faudra pas déconfiner tout et trop vite, a-t-elle déclaré. Il faut agir avec prudence. La progressivité est l’une des clés. »

La socialiste s’est également exprimée au sujet des vaccins. « D’après les informations le plus optimistes, on pourrait commencer à vacciner début 2021, a-t-elle assuré. Il y a un gros travail de transparence et de communication à faire. On va organiser des campagnes de communication afin de répondre aux inquiétudes. »