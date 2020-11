Enel va investir 17 milliards d'euros dans les énergies renouvelables d'ici 2023

Cet investissement permettra au groupe d'augmenter de 33% sa capacité en énergies renouvelables par rapport à 2020, avec un total de 60 gigawatts (GW), a expliqué le groupe mardi dans un communiqué.

Enel va ainsi accélérer sa "décarbonisation", en misant sur ce type d'énergies, tout en renonçant progressivement au charbon.

D'ici à 2030, Enel va investir directement 160 milliards d'euros, plus 30 milliards via des tiers: 70 milliards seront consacrés aux énergies renouvelables, portant leur capacité à 120 GW, soit le double de 2023 et 2,7 fois plus qu'actuellement.

Le groupe s'est engagé fin octobre à réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2017, augmentant ainsi son objectif fixé jusqu'alors à 70%.

L'objectif du groupe est de s'inscrire pleinement dans l'engagement des Nations unies à "limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel".