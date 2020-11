«La Lettre du Brexit»: De beaux jours en perspective pour Carrie Symonds, compagne et âme de « Bo Jo »

Jusqu’au psychodrame du limogeage du principal conseiller du 10 Downing Street, Dominic Cummings, personne n’avait prêté la moindre attention à Carrie Symonds. Le covid, les soubresauts de l’élection présidentielle américaine et l’impasse dans les négociations sur la sortie de l’Union européenne avaient fait passer à l’arrière-plan la jeune compagne de Boris Johnson. Réputés pour leur misogynie et leur brutalité, Cummings et sa garde de fer de supporters d’un Brexit pur et dur étaient parvenus à marginaliser cette Londonienne de 32 ans qu’ils avaient affublée de l’odieux sobriquet de « princess nut nut » (princesse neuneu).

Le vendredi 13 Novembre ( !), le château de cartes, patiemment empilées par Dom Cummings s’est brutalement effondré. Poussé par la « Première Girlfriend », Boris Johnson s’est débarrassé en un tournemain de l’artisan de la victoire du Brexit au référendum de 2016 et du triomphe électoral de la droite de 2019.