Bruxelles investit 1,4 milliard dans la mobilité: voici les projets

Le budget d’1,4 milliard d’euros destiné à la mobilité bruxelloise en 2021 sera consacré à la sécurité routière, à l’amélioration de la qualité de l’espace public et la promotion des modes actifs et au renforcement de l’offre et de la fréquence du réseau de transports publics. « L’élaboration du budget 2021 a été l’occasion de confirmer la priorité que constitue la politique de mobilité pour le gouvernement », a déclaré la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Ecolo) mardi en commission au parlement. « La mobilité n’est plus vue comme un problème, mais bien comme une source de solution et d’opportunité. »