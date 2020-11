L’ex-secrétaire du Dalaï-Lama: «Le seul espoir, c’est que la Chine devienne une démocratie»

Pendant quarante ans, Tenzin Geyche Tethong a littéralement vécu dans l’ombre du 14e dalaï-lama , que les Tibétains appellent Kundun, la Présence. Il a été son secrétaire privé de 1977 à 2007 et a également occupé le poste de ministre du gouvernement tibétain en exil pendant une longue période, une expérience qu’il a condensée dans son livre intitulé His Holiness the Fourteenth Dalai Lama : an illustrated biography