Le comédien Bernard Sens a construit une véritable scène dans son jardin

L e théâtre n’est pas seulement un lieu concret, c’est aussi un endroit où nous rêvons ensemble ; pas seulement un bâtiment, mais un espace collectif et imaginaire, écrit Declan Donnellan dans L’acteur et la cible. Le théâtre nous offre un cadre sûr où explorer nos extrémités dangereuses dans le confort du fantasme et la sécurité du groupe. Si toutes les salles de théâtre étaient rasées, le théâtre survivrait quand même parce que l’appétit que chacun nourrit en lui de jouer et d’assister au jeu est génétique. Cet appétit insatiable franchit même le seuil du sommeil. Car nous mettons en scène, jouons et regardons des spectacles toutes les nuits – le théâtre ne mourra pas tant que le dernier rêve n’aura pas été rêvé