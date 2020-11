«On ne s’en est pas pris à la grève, mais aux faits commis à l’occasion de la grève»

Je ne partage pas le point de vue selon lequel, dans le jugement qui vient d’être prononcé, on judiciarise ou on criminalise la grève en tant que telle », explique Jean-Paul Lacomble, avocat spécialisé en droit social. « Dans cette décision – dont je ne connais pas les détails, donc je m’en tiendrai aux principes –, on en est toujours au stade où on s’en prend non pas à la grève elle-même, mais bien aux faits commis à l’occasion de la grève. Une théorie juridique dit que ce type d’actes est inhérent à la grève et que si vous empêchez de bloquer une entreprise ou une autoroute, vous empêchez d’exercer le droit de grève. Mais la jurisprudence distingue en général la grève et les actes détachables de la grève, tels qu’une intimidation, un piquet, a fortiori un acte de violence. »