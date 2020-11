Jean Faniel, directeur général du Centre de recherche et d’information socio-politiques, estime que la remise en question du droit de grève est une question récurrente depuis des années.

Cette décision faisant suite à la grève du 19 octobre 2015 s’insère dans une judiciarisation croissante des conflits sociaux, que ce soit des conflits intra-entreprises ou intersectoriels : la règle n’est plus la recherche d’une solution et la concertation sociale », estime Jean Faniel, directeur général du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp).