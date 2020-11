17 syndicalistes condamnés: le droit de grève est-il menacé?

Six responsables syndicaux, dont Thierry Bodson – alors patron de la FGTB wallonne – écopent d’un mois de prison et de 600 euros d’amende, le tout avec sursis. Onze autres syndicalistes sont condamnés à 15 jours de prison avec sursis, et tous ont donc désormais un casier judiciaire. Le droit de grève est-il ainsi menacé ? Pour l’avocat en droit social Jean-Paul Lacomble, on ne s’en est pas pris à la grève mais aux faits qui ont été commis à cette occasion. Pour le politologue Jean Faniel, on essaie par la voie judiciaire de formater l’effectivité du droit de grève.