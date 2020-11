Ligue des champions: le Bayern de tous les records

Depuis l’arrivée de Hansi Flick sur le banc en novembre 2019, le Bayern Munich marche sur l’eau: cinq titres, des records comme s’il en pleuvait, et le rêve, réaliste, d’un doublé en Ligue des champions en mai.

Jusqu’ici, les champions d’Europe en titre survolent leur groupe: trois matches, trois victoires, douze buts marqués !

Salzbourg, balayé 6-2 à l’aller, arrive sans illusion ce mercredi soir à l’Allianz Arena, là où l’Atlético Madrid — défense de fer s’il en est — s’est fait étriller 4-0 en octobre.

L’homme clé de cette « success story » s’appelle Hansi Flick, bombardé entraîneur («par intérim» dans un premier temps) après le limogeage de Niko Kovac il y a un an.

« La façon dont Hansi a géré son groupe, comment il a remis en selle Thomas Müller et Jérôme Boateng, tout cela montre qu’il n’a pas seulement des talents de tacticien, mais qu’il maîtrise au plus haut point l’art des relations humaines », s’enthousiasme Dietmar Hamann, ancien du Bayern et vainqueur de la C1 2005 avec Liverpool.