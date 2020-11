«La liberté de rire n’est plus dans l’air du temps… On est aujourd’hui devenus des résistants»

Le livre que vous préfacez sur la culture « politiquement incorrecte », celle de Gainsbourg, Desproges, Reiser et compagnie, ressemble à un document historique sur une époque en voie de disparition.

C’est vrai. Moi qui suis né en 1980, j’ai même la nostalgie d’une époque que je n’ai pas connue. Dans le livre, on a essayé d’alterner une indéniable nostalgie et en même temps on aimerait donner envie à la génération actuelle de défendre ces valeurs-là, voire de reprendre le flambeau. Ce serait pas mal.