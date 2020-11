Des enchères poétiques pour la Croix-Rouge parrainées par Jean Van Hamme

Pendant le confinement, Jean Van Hamme a ouvert son carnet d’adresses pour permettre de convaincre 59 auteurs de bande dessinée d’offrir à la Croix Rouge 64 œuvres originales. « J’admire très sincèrement les dessinateurs, comme j’admire les musiciens », assure le scénariste belge le plus célèbre de sa génération. « Mais sans pour autant les envier. Car où qu’ils aillent, qui qu’ils rencontrent, on leur demandera toujours « tu nous fais un petit dessin ? » » En l’occurrence et pour la bonne cause, c’est Jean Van Hamme qui leur demande aujourd’hui cette faveur...

Les planches et les dessins seront mis en vente par Millon Belgique, ce 29 novembre. Deux volontaires de la Croix-Rouge, Trinh et Vincent, à l’initiative de ce projet solidaire avec Jean Van Hamme, se félicitent de l’écho rencontré auprès des auteurs, « qui ont conjugué leur générosité à l’aboutissement d’un projet qui a démarré à partir d’une passion commune, celle de la bande dessinée ».