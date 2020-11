Antenor est une nouvelle maison bruxelloise lancée par Olivia Roussev et Alexis de Limburg Stirum. Elle vend ici une sélection issue de la collection de Thierry-Nicolas C. Tchakaloff.

Paire d’appliques en métal doré et polychrome. Estimation : 80 € - 120 €. - D.R.

Cette fois-ci, on y est. Après un léger report comme en connaissent actuellement la plupart des salles de vente, Olivia Roussev et Alexis de Limburg Stirum lancent enfin leur nouveau bébé : Antenor. Drôle d’idée en pleine période de covid ? Au contraire si l’on en croit Olivia Roussev, qui veut aller de l’avant et considère les circonstances actuelles comme un stimulant pour mettre sur pied un format novateur entièrement imaginé durant le premier confinement.