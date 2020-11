Le bitcoin repasse au-dessus de 19.000 dollars et s'approche de son sommet

Vers 12H30 GMT (13H30 à Bruxelles), le prix du bitcoin a atteint 19.159 dollars, après avoir touché 19.246,90 dollars quelques instants plus tôt, des prix plus atteints depuis décembre 2017.

"Si des plus hauts sont atteints dans les prochains jours, le prix pourrait décoller de plus belle", comme l'ont montré ces mouvements de hausse par le passé, a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda, qui souligne: "prédire sa valeur à la fin de l'année est le pari le plus spéculatif possible".

Créé par des anonymes comme un moyen de paiement décentralisé, et adopté par les investisseurs adeptes de placements alternatifs, le bitcoin a connu d'autres montées spectaculaires, et des dégringolades tout aussi vertigineuses.

Mais à près de 20.000 dollars le bitcoin, les prix n'ont pas été aussi élevés depuis 2017, quand le cours avait été multiplié par 200 entre le début de l'année et le plus haut historique, à 19.511 dollars.