Baptême de l’art: un mois pour lire et jouer

À toi de composer la scène avec Chien Pourri, les personnages de l'histoire et le décor de ton choix. Attrape une gommette et relâche-la à l'emplacement qui te convient... - L’Ecole des loisirs

L’École des loisirs, éditeur français de littérature de jeunesse créé en 1965, c’est plus de 6.000 titres, 300 nouveautés par an et 1.000 auteurs et autrices au catalogue.

Depuis 1981, c’est aussi le premier club de lecture pour la jeunesse, de la petite enfance à l'adolescence, avec Bébémax, Minimax, Kilimax, Animax et Maximax. Soit un chouette livre illustré qui arrive tous les mois à la maison.

Parlons-en, de la maison. En mars dernier, pour mieux vivre le confinement, l’éditeur a lancé L’École des loisirs à la maison, des contenus à voir, lire, et écouter, disponibles via le site et adaptés à tous les âges : des albums filmés, des lectures audio, des jeux en ligne, des activités manuelles et des jeux à construire ensemble.