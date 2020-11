Après six mois de hausse, la confiance des chefs d'entreprise se tasse en novembre

Après six mois consécutifs de hausse de la confiance des chefs d'entreprise en Belgique, le baromètre de conjoncture s'est replié en novembre, mois marqué par des mesures de confinement visant à endiguer la seconde vague du coronavirus.

La courbe synthétique globale brute est retombée à -12,1, contre -8,5 en octobre. La courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, continue quant à elle de progresser.

Le climat des affaires s'est particulièrement détérioré dans le commerce, constate la Banque nationale de Belgique (BNB). "Les prévisions de demande se sont effondrées, entraînant une réduction attendue des commandes auprès des fournisseurs. Les perspectives d'emploi se contractent elles aussi, fût-ce dans une moindre mesure."

Dans les services aux entreprises, ce sont les anticipations relatives à la demande générale du marché qui se sont dégradées le plus fortement. "Les entrepreneurs se montrent également plus négatifs quant au futur de leur activité propre, dont le niveau actuel a par ailleurs été estimé plus défavorablement eu égard à la saison", poursuit la BNB.