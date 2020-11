Les riverains se (re)mobilisent contre Liege Airport

Au bout d’une procédure qui aura duré plus de 20 ans, pour avoir négligé de protéger la qualité de la vie des riverains de Liege Airport entre 1998 et 2004, la Région wallonne a récemment été condamnée à verser 50 millions d’indemnités à une partie des riverains de Liege Airport. Auxquels il faudra sans doute bientôt ajouter 15 autres millions pour clôturer la fronde des mécontents d’alors. Soixante-cinq millions, c’est une somme dont rêverait plus d’un secteur pour assurer son développement. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis les premières plaintes mais, après des années de calme ou de résignations, depuis deux ans environ, une nouvelle fronde grandit au sein d’une partie des riverains de l’aéroport de Liège. À prendre au sérieux pour ne pas repartir dans un très coûteux règlement de comptes ?