La gouverneure de Tokyo promet des Jeux olympiques «sûrs» malgré les récents pics de la pandémie

S’exprimant lors d’une conférence de presse au Club des correspondants étrangers au Japon, elle a précisé que Tokyo prendra « toutes les mesures possibles » pour assurer la sécurité des athlètes et des autres participants.

« Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 peuvent également symboliser la résilience de l’humanité alors que nous travaillons ensemble pour vaincre cet ennemi invisible, Covid-19 », a déclaré la gouverneure.

Elle a ajouté que Tokyo allait créer un modèle pour les futurs Jeux Olympiques de Paris 2024 et Los Angeles 2028 dans le monde post-coronavirus.

Selon Mme Koike, il est « crucial » d’envisager une nouvelle réduction des coûts tout en s’engageant à œuvrer pour simplifier autant que possible les préparatifs et le déroulement des Jeux afin d’obtenir le soutien du peuple japonais et du reste du monde.