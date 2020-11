Comité de concertation: pas de déconfinement en vue mais des perspectives

Les chiffres encore très inquiétants bloquent la possibilité d’un relâchement en Belgique, alors qu’un comité de concertation se réunit vendredi. On devrait quand même y voir un peu plus clair sur les objectifs à atteindre.

Les esprits s’échauffent en Belgique alors que les dirigeants des pays voisins multiplient les annonces de déconfinement plus ou moins large. Chez nous, on a surtout droit à une belle cacophonie entretenue par les politiques et les secteurs qui s’estiment injustement lésés par le confinement. Difficile pour le citoyen de s’y retrouver entre les paroles très strictes du ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke (SP.A) pour qui « il sera probablement très difficile d’alléger les mesures rapidement ». Alors qu’au même moment, son collègue David Clarinval (MR) est parti en campagne pour une réouverture des commerces le plus vite possible. Ces deux-là devront s’entendre au plus tard d’ici à vendredi où un nouveau Comité de concertation (Codeco) est annoncé à 13 heures.