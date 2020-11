Lyst, la plateforme de recherche dédiée à la mode, révèle comment la pandémie et l’actualité de 2020 ont boosté la popularité de certaines marques, personnalités et séries télé.

En octobre, la campagne «You Can’t Stop Our Voice» de Nike autour de l’élection présidentielle américaine. - Nike.

Ce qui frappe, c’est cette phrase : « Pour la première fois depuis la création de The Lyst Index, la première place n’est pas occupée par une marque de mode de luxe. » En 2020, année qui restera dans nos mémoires synonyme de pandémie mondiale, de confinements en masse et de bouleversements dans nos modes de consommation, notre travail et nos priorités, 2020 donc a distingué une marque de sport devant toutes les autres : Nike.