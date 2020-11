Ligue des champions: Thibaut Courtois peut-il arrêter Romelu Lukaku?

Annulé à cause d’une blessure du « capocannoniere » de l’Inter, le face-à-face direct entre Romelu Lukaku et Thibaut Courtois aura bien lieu pour la première fois depuis deux ans et demi. A la traîne à mi-chemin dans le groupe B, les Nerazzurri comptent sur le Diable rouge pour éviter une deuxième élimination d’affilée dès les poules.