Le Cercle Bruges et Mouscron, deux satellites difficilement mis sur orbite

Sans l’arrivée de Gérard Lopez et la mise en place d’un partenariat avec Lille, le football professionnel à Mouscron serait rapidement devenu de l’histoire ancienne, faute de moyens financiers en suffisance. L’arrivée de Monaco en Venise du Nord a aussi permis au Cercle Bruges d’assurer sa continuité au plus haut niveau. Le club principautaire cherchait à investir dans un club partenaire, l’affaire a été conclue en mai 2017 et avait permis aux Brugeois de retrouver l’élite un an plus tard.

« Dans les deux projets, il faut trouver un juste milieu, veiller à ce que l’ensemble des parties trouvent leurs intérêts », concède François Vitali, détaché par Monaco au Cercle Bruges jusqu’en octobre 2019. Il a aussi travaillé à Lille et Mouscron.