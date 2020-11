Impasse au Bois de la Cambre

Faut-il préciser que l’idée d’acheter des terres agricoles en Flandre ou en Wallonie, signée Alain Maron, ministre bruxellois, est une perle en termes de non-concertation ? Entre entités fédérées, comme au sein du gouvernement bruxellois, où tout le monde, nous dit-on, « tombe des nues ». Le dossier du bois de la Cambre, qui a vu s’affronter Bruxelles-Ville et Uccle à propos de la circulation automobile, vaut également le détour. Rudi Vervoort relève : « L’impasse dans ce dossier, c’est cela qui m’a poussé à intervenir plus globalement, comme je le fais aujourd’hui. En l’occurrence, un billet d’humeur d’un journaliste, Fabrice Grosfilley, m’avait frappé : les juges décident, les politiques ne sont pas capables de dégager un accord… De fait, quant aux positions notamment sur les réseaux sociaux, c’est d’un côté les Khmers verts, les dingues de vélos, les bobos, et de l’autre les ringards qui ne jurent que par leur voiture, qui n’ont aucune conscience environnementale, et au bout du compte on règle ça devant le juge.