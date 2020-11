Amazon accusé par une fédération syndicale internationale d'"espionner les travailleurs"

La fédération, qui représente 20 millions de travailleurs dont sept millions en Europe, réagissait à une nouvelle salve de révélations par le média internet Vice, relayées par le magazine Capital. Le site indique qu'Amazon a recours à l'agence privée Pinkerton pour enquêter sur ses sites européens, notamment en Pologne.

"Non contente d'abuser de sa position dominante" -une enquête pour pratique anti-concurrentielle ouverte par la Commission européenne est en cours -, Amazon exporte des pratiques dignes de la lutte anti-syndicale américaine du XIXe siècle", a réagi Christy Hoffman, secrétaire général de l'UNI Global Union.

Selon le média internet Vice, des fuites de documents internes à Amazon montrent une "surveillance obsessionnelle" des syndicats et des mouvements sociaux et environnementaux par Amazon, "particulièrement entre le Black Friday et Noël".

L'entreprise surveille et analyse l'expression de ses employés sur leurs comptes privés Facebook, dans le but de repérer les projets de grève et de manifestation, accuse le média.