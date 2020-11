De 1980 à 1983 et de 2017 à 2018 : deux époques alternent dans le nouveau roman de Jessie Burton, Les secrets de ma mère. Après Miniaturiste et Les filles au lion, l’autrice anglaise confirme le bien qu’on pensait d’elle et sa capacité à embrasser un monde complexe, quel que soit le contexte chronologique où elle inscrit ses personnages. Ceux-ci sont les plus proches de nous, comme si Jessie Burton avait, depuis ses débuts, remonté le temps pour en arriver au monde contemporain.