Les pharmacies wallonnes, nouveaux relais contre les violences conjugales

Dès ce mercredi 25 novembre – journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes –, les pharmaciens et pharmaciennes pourront orienter les femmes victimes de violences conjugales vers un service d’aide adapté. « Ils ne sont pas là pour recevoir la plainte, mais bien pour rediriger les personnes vers un service adéquat. Chacun est évidemment libre d’adhérer ou non au projet », précise Nicolas Echement, président de l’Union de Pharmaciens. « Toutefois, le sujet me semble suffisamment préoccupant pour que la majorité des pharmaciens s’engagent dans ce projet. »

Un webinaire d’information, des explications, un vade-mecum contenant des informations pratiques et des affiches ont été mis à leur disposition pour informer les victimes dans leurs officines. Les pharmacien.ne.s n’ont donc pas vocation à prendre en charge les victimes eux.elles-mêmes, mais à les orienter.