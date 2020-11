Sporting de Charleroi: l’ombre de Teodorczyk plane sur les attaquants

Le 5 octobre dernier, dans les ultimes heures du mercato estival, le Sporting carolo annonçait la venue de Lukasz Teodorczyk dans le cadre d’un prêt en provenance d’Udinese. Sur papier, recruter le meilleur buteur de notre Pro League version 2016-2017 apparaissait alors comme un très gros coup pour les Zèbres. Et même si la fin de l’aventure mauve de « Teo » et la suite de sa carrière ont été moins prolifiques, la faute notamment à quelques pépins physiques, l’affaire semblait intéressante pour toutes les parties.

D’un côté, le club italien voyait dans cette transaction la possibilité de voir son attaquant polonais retrouver la forme au Sporting – lui qui avait manqué les cinq dernières rencontres du défunt championnat de Serie A cet été pour une blessure au genou –, quand on sait la réussite qu’a pu connaître un certain Victor Osimhen chez les Carolos après avoir été recalé aux tests médicaux à Zulte-Waregem et Bruges.