La reine de la pop Beyoncé est arrivée mardi en tête des nominations pour les Grammy, avec neuf nominations y compris dans les plus prestigieuses catégories d’Album de l’année et de Chanson de l’année.

A 39 ans et déjà 24 Grammy à son actif, Beyoncé devance la chanteuse britannique Dua Lipa, l’Américaine Taylor Swift, et le rappeur Roddy Ricch, qui ont remporté six nominations chacun. Les lauréats seront annoncés le 31 janvier 2021.