La Belgique achète son quatrième vaccin contre le covid

Et de quatre. La Belgique va souscrire à l’achat d’un quatrième vaccin dans le cadre des contrats qui sont négociés par la Commission européenne avec les groupes pharmaceutiques. Une conférence interministérielle santé a donné son feu vert ce mardi à l’achat de 2,9 millions de doses du vaccin du groupe pharmaceutique allemand CureVac. Cela porte le nombre de doses précommandées par notre pays à plus de 20 millions (7,74 millions auprès d’AstraZeneca, 5,16 millions auprès de Johnson&Johnson et 5 millions auprès de Pfizer/BioNTech). Rappelons que tous ces vaccins n’arriveront pas forcément sur le marché. Ils ne le pourront que s’ils sont déclarés sûrs et efficaces par l’Agence européenne des médicaments.