L’arbitre Geldhof arrête après 15 ans au plus haut niveau

L’Union belge de football (URBSFA) a confirmé mardi que l’arbitre Frederik Geldhof, 44 ans, a arrêté de siffler après 15 ans dans la plus haute division.

Geldhof a sifflé son premier match de D1, Lierse-Saint-Trond, à l’été 2005. Ces dernières années, l’arbitre ouest-flandrien a eu de plus en plus de mal à satisfaire aux critères physiques devenus plus élevés. Pour la saison 2019-2020, il a réussi les tests à la quatrième tentative.

Cette année, il les a passés au premier essai. Cependant, Frederik Geldhof était de plus en plus souvent désigné pour les matches de D1B. Cette saison, il a sifflé trois rencontres de D1A: Waasland-Beveren/Standard, Saint-Trond/Ostende et Beerschot/Genk. Son dernier match remonte au 25 octobre avec Union/Club NXT en D1B.