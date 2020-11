L'enseigne E5 Mode protégée de ses créanciers jusqu'à la fin janvier (3)

La chaîne de magasins de vêtements, malmenée par la crise sanitaire, avait déposé vendredi une demande de réorganisation judiciaire avec transfert sous autorité judiciaire auprès du tribunal de l'entreprise de Termonde, son siège étant situé à Saint-Nicolas (Flandre orientale).

Du côté syndical, on souhaite être fixé le plus vite possible afin de donner des perspectives au personnel.

"Nous voulons que tous les membres du personnel soient repris aux conditions de salaires et sociales actuelles. Si des collègues n'étaient pas repris, il devrait y avoir un plan social solide et négocié", indiquent les syndicats chrétien et socialiste, qui rappellent que les travailleurs ont fait des sacrifices ces derniers mois, notamment financiers.

E5 Mode avait en effet déjà été fragilisée lors du premier confinement. Elle avait dû fermer tous ses magasins entre la mi-mars et la mi-mai, perdant au passage quelque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui l'avait contraint à demander une première réorganisation judiciaire.