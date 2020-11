Antonio Conte, l’entraîneur de l’Inter Milan: «Parler des absences du Real Madrid me fait un peu sourire»

Antonio Conte, le coach milanais, est conscient que le bilan actuel est insuffisant puisque son équipe n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. « Zinédine Zidane avait qualifié l’aller de finale pour son équipe et ce match représente certainement une finale pour nous », a avancé Conte. « Après la défaite contre le Real et les deux partages précédents, nous n’avons pas beaucoup d’échappatoires. Nous avons un match difficile contre une équipe que nous connaissons tous. Nous devons jouer un grand match, il y a un résultat important à atteindre et si nous le voulons, nous pouvons le faire. Nous l’avons montré à l’aller, nous devons améliorer certains aspects, mais avec humilité et concentration, nous devons essayer de gagner ce match. »