Royaume-Uni: des restrictions plus sévères pour libérer Noël

Dans les mesures pour son « plan hivernal » annoncées lundi, Boris Johnson a précisé quelles allaient être les conditions de sortie du confinement en Angleterre le 2 décembre. Ce nouveau système devrait valoir jusqu’au mois de mars. Le pays va revenir à un système d’alerte à trois niveaux mais un peu plus strict que celui qui avait été mis en place avant le second confinement. Le gouvernement n’a pas encore annoncé à quel niveau se trouvera chacune des différentes régions d’Angleterre mais ces annonces devraient venir dans la semaine. Dans le but de continuer à faire baisser le taux de transmission, Boris Johnson a toutefois annoncé que de nombreuses localités risquaient de se retrouver à un niveau supérieur à celui d’avant le confinement.