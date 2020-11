Royaume-Uni: une permission de circuler dans le pays du 23 au 27 décembre

Le pays va revenir à un système d’alerte à trois niveaux mais un peu plus strict que celui qui avait été mis en place avant le second confinement.

Le gouvernement britannique s’est mis d’accord in extremis hier soir avec les administrations écossaise, galloise et nord-irlandaise pour une approche commune concernant la période de Noël. Il a été annoncé que les Britanniques pouvaient circuler dans l’ensemble du pays du 23 au 27 décembre. Sur cette période de cinq jours, trois foyers différents pourront se réunir. Ces « bulles » de Noël seront autorisées à se réunir chez elles ou dans des lieux de cultes mais pas dans des restaurants. Les personnes voyageant depuis ou en direction de l’Irlande du Nord seront autorisées à le faire du 22 au 28 décembre. Néanmoins, le gouvernement invite déjà les Britanniques à prendre leur responsabilité et à éviter autant que possible les déplacements et les contacts sociaux.