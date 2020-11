Coronavirus: Emmanuel Macron déconfine la France en trois étapes

Mardi soir, Emmanuel Macron a lancé un appel à l’esprit de responsabilité du pays et distillé un brin d’espoir. - Photo News

Depuis des jours, son entourage l’avait déjà laissé entendre. Il ne serait pas question pour Emmanuel Macron d’annoncer un véritable « déconfinement ». Tout juste le président français, à un mois de Noël, s’emploierait-il à desserrer un peu l’étau. À fixer un cap pour laisser entrevoir, sinon le retour des jours heureux, au moins un peu de lumière au bout du tunnel.

Le locataire de l’Elysée n’a donc pas créé la surprise, ce mardi soir, en s’adressant une nouvelle fois solennellement au pays. Il n’a pas décrété de grand soir. Mais il a lancé un appel à l’esprit de responsabilité du pays et distillé un brin d’espoir. À l’équilibre sur l’éternelle ligne de crête : ouvrir quelque peu pour ne pas laisser le pays sombrer, mais pas trop, pour reprendre et ne plus perdre la maîtrise de l’épidémie jusqu’à l’arrivée, fin décembre ou début janvier, des premiers vaccins que la France, c’est déjà décidé, ne rendra pas obligatoires.