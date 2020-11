Dette de la Communauté française: «La situation est grave et probablement désespérée»

Un milliard et 175 millions… C’est, aux dernières nouvelles, et avant quelques corrections, le déficit budgétaire brut que présente la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son budget 2021. Bonne nouvelle : c’est un milliard de moins qu’en 2020 qui se terminera par un déficit de 2,188 milliards. Mauvaise nouvelle : c’est à peu de chose près deux fois le déficit enregistré en 2019. Des déficits, on l’a compris, qu’il faut combler en recourant à l’emprunt. Ainsi, en 2020, la FWB a sollicité les marchés pour 2,3 milliards. C’est la baisse des recettes (impactées par la crise à hauteur de 1 milliard) et la croissance de dépenses (330 millions pour l’ouverture de fonds d’urgence et de relance) qui sont essentiellement responsables de l’aggravation de la situation. En 2021, et dans les années suivantes, en supposant que la crise du covid nous lâche pour dérouler un tapis rouge à la croissance, les besoins de financement s’élèveront encore à 1,5 milliard/an. Grave?