Coronavirus: quand les premiers vaccins seront-ils disponibles en Belgique?

Il est difficile d’être précis mais cette date se rapproche fortement. Pfizer/BioNTech et Moderna devraient introduire dans quelques jours leur dossier auprès des autorités sanitaires en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché. Celles-ci ont mis en place des procédures accélérées pour examiner rapidement les données fournies. Selon l’Agence européenne des médicaments, si aucun grain de sable ne vient gripper la machine, une autorisation conditionnelle de mise sur le marché européen pourrait intervenir dès la « seconde moitié de décembre » 2020 pour les vaccins développés par Moderna et par BioNTech-Pfizer, ce qui ouvre la porte à une distribution de ceux-ci « à partir de janvier ». Contrairement à ce qui se passe d’habitude, il n’y aura en effet pas de délai entre l’octroi de l’autorisation et la livraison des premiers lots de vaccins, car d’importantes quantités de doses ont déjà été produites.