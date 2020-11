Si Bruges a pris l’eau ce mardi soir à Dortmund, la Lazio et Manchester United ont assuré le spectacle respectivement contre le Zenit et Basaksehir. Dos au mur, le PSG a fait l’essentiel contre Leipzig et se relance pour la qualification en huitièmes de finale. De qualification, il en est question pour le Barça, qui a officiellement composté son ticket pour le prochain tour. Et ce, quelques heures après Chelsea et Séville.