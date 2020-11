Les bulletins des Blauw en Zwart à Dortmund: Krmencik et Lang perdus, Rits sera suspendu

6 Mignolet : le Diable rouge a vécu une soirée difficile et frustrante. Son dégagement précédant le premier but allemand n’était pas idéal et, après avoir effectué deux beaux arrêts sur des frappes de Delaney (32e, 43e), il n’a pu qu’accompagner du regard le bijou de Sancho (45e) puis la frappe de Haaland (60e).

6,5 Mata : souvent bien placé et intéressant dans l’anticipation, il a effectué son boulot défensif ou offensif plus que correctement.

5 Kossounou : une fois encore, le jeune Ivoirien a démontré toute son inexpérience à ce niveau. Ayant effectué un mauvais choix d’anticipation sur le but de Haaland, il n’a jamais réussi à imposer son grand gabarit par la suite.