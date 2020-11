stratégie Le relogement, le mot d’ordre de cette législature

Dans le secteur, on se réjouit déjà du boost que devrait rapidement apporter cette nouvelle plateforme logistique aux acteurs spécialisés dans les sorties de rue. Et si pour l’heure, son amplitude reste très délimitée, cela pourrait bien évoluer à l’avenir. « A ce stade, on est financé uniquement pour répondre aux besoins des quatre associations qui font du Housing First à Bruxelles, et ce pour une période de 10 mois », illustre effectivement Esther Jakober, chargée de projets Logement au sein de l’Ilot. Mais au terme de cette phase de test, et si la plateforme parvient à démontrer son utilité, les financements pourraient néanmoins être revus à la hausse pour lui permettre d’élaborer des collaborations avec 23 structures associatives actives dans le soutien aux personnes sans-abri (dont DoucheFlux, La Fontaine, etc.).