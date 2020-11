Ligue des champions: Bruges a tendu l’autre joue en se résignant déjà à la troisième place

La vie est une histoire de trains que l’on prend ou qu’on laisse passer. A Bruges, on n’échappe pas à la règle et Dortmund était l’occasion d’accrocher le bon wagon. Comme l’an passé à pareille époque, le back to back (matchs 3 et 4) a été fatal aux champions de Belgique, incapables de faire fructifier leur excellent début de campagne européenne (victoire au Zenit et partage avec la Lazio). En écartant à deux reprises son adversaire belge sur un score sans appel, le Borussia a non seulement conforté son statut de leader du Groupe F mais il a douché – sans doute définitivement – les espoirs brugeois d’achever ce mini-championnat de 6 matchs à l’une des deux premières places.