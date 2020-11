Ligue des champions: Charles De Ketelaere, la lumière dans la nuit brugeoise

L’étreinte exercée par le Borussia a rarement permis aux Brugeois de respirer à pleins poumons et de donner de l’oxygène à leur jeu mais dans cette apnée collective, Charles De Ketelaere a souvent été capable de garder la tête au-dessus de l’eau, pour éviter l’apoplexie d’un Club sous pression. L’élégant gaucher flandrien, fleuron de l’école de formation brugeoise, avait pourtant été positionné dans une portion de terrain inhabituelle pour lui, plus basse sur l’échiquier, dans le fond d’un couloir dans lequel Thorgan Hazard et Thomas Meunier devaient se relayer à qui mieux mieux. Philippe Clément avait justement misé sur l’intelligence de son jeune médian pour juguler la déferlante des deux Diables, Charles De Ketelaere (19 ans) savait aussi qu’il devait, impérativement, y ajouter une rigueur tactique sans faille, et pas forcément naturelle pour un élément d’habitude plus offensif.