Donner une perspective: le seul luxe permis dans ce cauchemar

Pas de restaurants avant le 20 janvier (oui le 20 janvier !), pas de bars avant on ne sait pas quand, pas de rassemblements publics, la prolongation du couvre-feu (sauf la nuit du 24 et du 31 décembre), des fêtes en famille avec peu d’adultes dans une même pièce en même temps, la poursuite du télétravail. Que nous a appris le président Emmanuel Macron que les Belges francophones mais aussi néerlandophones ont regardé religieusement ce mardi soir ? Que le retour à la normale n’est pas pour demain, que tout assouplissement ne peut être autorisé que si les chiffres sanitaires le permettent et que si ceux-ci redérapent, on refermera illico ce qu’on a ouvert. Bref, que tous les pays européens et de l’hémisphère nord sont dans la même gadoue.